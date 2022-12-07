Isparta Kadir Boylu Ortaokulunda eğitim gören bedensel engelli Muhammet Eren Agun, engelini sosyal aktivitelerle aşıyor.

Isparta Kadir Boylu Ortaokulunda eğitim gören bedensel engelli Muhammet Eren Agun, engelini sosyal aktivitelerle aşıyor.

Kadir Boylu Ortaokulunda eğitim gören yüzde 99 bedensel engelli Muhammet Eren Agun (14), tekerlekli sandalyesini engel olarak görmeyip, okulda katıldığı faaliyetlerde arkadaşlarına rol model oluyor. Müzik öğretmeninin yardımıyla birçok enstrüman çalmayı öğrenen Muhammet Eren, tekerlekli sandalyesinde çaldığı cura aleti ile aynı zamanda okulun müzik korosunda solistlik yapıyor. Çaldığı enstrümanlar ve katıldığı faaliyetler sayesinde okula gelmek için heyecanlandığını ve mutlu olduğunu belirten Muhammet Eren, “Okula geldiğim ilk zamanlarda müzik öğretmenim sazı ve cura aletini çalmayı öğretti. Onun dışında farklı müzik aletleri de çalmak istiyorum. Şu an birçok parça öğrendim. Bunları çalınca hevesim artıyor ve okula mutlu geliyorum" dedi.

Muhammet Eren, büyüyünce basketbolcu ve müzisyen olmak istediğini dile getirdi.

Muhammet Eren’in okula ilk geldiği zamanlarda müziğe olan ilgisini keşfeden Müzik Öğretmeni Emre İçöz ise, “Sadece Eren için değil, bütün özel gereksinime ihtiyacı olan öğrencilerin özel bir ilgi alanlarının olduğunu düşünüyorum. Bu alanlarını bu yaşlarda geliştirdiğimiz takdirde bu öğrencilerimizin gelecek süreçte kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri bir psikolojik ortamın sağlanacağını düşünüyorum. O yüzden biz Muhammet Eren ile bireysel çalışmalarımıza ağırlık verdik. Yetenekli olduğu için çabuk kavradı. Ailesi de bu konuda destekleyici yapısıyla kendisine güzel bir enstrüman tahsis etti. Fiziksel şartlarına uygun bir enstrüman tercihi yaptık. Muhammet Eren, cura ile okul orkestrasına renk kattı. Sesiyle ve enstrümanıyla bize yön vermekte ve yol göstermekte” şeklinde konuştu.

"Eğitim, tekdüze bir yapı üzerine inşa edilen bir şey değil"

Okullarda herhangi bir yönüyle dezavantajlı pozisyonda bulunan öğrencilerin topluma kazandırılması ve diğer arkadaşları gibi okulu sahiplenmeleri, yeteneklerinin en üst düzeyde geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini dile getiren Okul Müdürü Talha Terkin, “Muhammet Eren’in okula ilk geldiği zaman müziğe olan yeteneğini fark ettik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden bu konuda istekte bulunduk. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmayıp okulumuzda bir müzik atölyesi kurulmasına vesile oldular. Sonrasında Eren’in müzikle kendisini daha iyi ifade etmeye başladığını ve günbegün okula karşı ilgisinin arttığını gördük" diye konuştu.

Eğitimin özel bireyler üzerindeki etkilerinden bahseden Terkin, “Eğitim, tekdüze bir yapı üzerine inşa edilen bir şey değil. Farklılıkları gözeten; bireylerin bedensel, zihinsel, bilişsel yönlerinin tamamını esas alan yapıda olduğu için biz de bu çocuğumuzun da kendisini en iyi şekilde ifade etmesi için bir ortam sağlamayı vazife bildik. Bu tür çocuklarımıza karşı özel bir ilgimiz oluyor. Muhammet’in kendini bu şekilde ifade etmesi okula karşı çok güzel bir aidiyet duygusu geliştirmesine vesile oldu. Arkadaşlarının onu daha çok benimsemesine katkıda bulundu ve en önemlisi kendisini değerli hissetmesine vesile oldu. Bu bizim için çok önemli bir duyguydu, bunu da başardığımızı düşünüyorum. Sadece Muhammet Eren için değil, herhangi bir yönüyle farklı olan çocuklarımıza da elimizden geldiğince onların gelişimine katkı sunacak hem fiziki ortam hem de psikolojik bir ortam oluşturup, gelişimsel açıdan en üst düzeye çıkarmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.