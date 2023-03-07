Deprem felaketinde tekerlekli sandalyeleri enkaz altında kalan özel gereksinimli kardeşlere, Bolu Valiliği tarafından yeni akülü tekerlekli sandalyeler hediye edildi.

Deprem felaketinde tekerlekli sandalyeleri enkaz altında kalan özel gereksinimli kardeşlere, Bolu Valiliği tarafından yeni akülü tekerlekli sandalyeler hediye edildi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ikamet eden Ramazan Çuğlan (48) ve kardeşi Ufuk (39), küçük yaşta geçirdikleri çocuk felci sebebiyle tekerlekli sandalyede yaşam sürmeye başladı. Meydana gelen deprem felaketi sebebiyle iki kardeşin de tekerlekli sandalyeleri Malatya’da enkaz altında kaldı. Malatya’dan Bolu’ya gelen kardeşler, burada bir otele yerleştirildi. Temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol tarafından Çuğlan kardeşlere teslim edildi.

"Rutin hayatına dönüş için bu çok güzel olacak"

Afet felaketinin ardından geldikleri Bolu’da kendileriyle ilgilenildiğini ifade eden Ramazan Çuğlan, "Çok teşekkür ediyoruz. Bütün milletimiz için de bugünlerin geçmişte kalmasını ve tekrar güzel günlere ülkemizin ulaşmasını temenni ediyoruz inşallah. Kardeşimle beraber geldik. O da depremden ciddi anlamda etkilendi. Konuşmasında biraz problem var. Bugün akülü sandalyeleri teslim eden Sayın Valimizle birlikte hayata daha da bağlanacak ve büyük ihtimalle rutin hayatına dönüş için bu çok güzel olacak. Bizler her şey için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Henüz iki buçuk yaşındayken felç kaldığını dile getiren Çuğlan, "Ben 48 yaşındayım. 1984 doğumlu olan kardeşim Ufuk’un bütün özel ihtiyaçlarıyla da kendim ilgileniyorum. Beraberce yaşamımızı idame ettirmeye çalışan iki engelliyiz diyebiliriz" diye konuştu.

"Ciddi anlamda hasar gören evin duvarlarının altında kaldı"

Tekerlekli sandalyelerinin enkaz altında kaldığını da vurgulayan Ramazan Çuğlan, "Maalesef çok ciddi anlamda hasar gören evin duvarlarının altında kaldı. Sayın Valimizin de bu anlamdaki yakın ilgisiyle beraber artık ulaşımda çok rahat edeceğimiz akülü sandalyelere kavuştuk. Bütün engellilerin deprem bölgesindeki hayatı gerçekten zorlaştı. Bu anlamda devletimizin yaptığı çalışmaları bizler çok önemsiyoruz ve her şey için de teşekkür ediyoruz. Engelliler için özel konteyner kentler talep etmek de istiyorum. Çünkü parça parça köylerde, ayrı ayrı mahallelerde bulunan engellilerin yaşamları oldukça zorlaşmış durumda. Biz bütün ilgililere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Var olsunlar" şeklinde konuştu.