Bursa’da engelli bir genç tekerlekli sandalyede zeybek oynadı. Onu izleyenler ise hayran kaldı.

Bursa’da engelli bir genç tekerlekli sandalyede zeybek oynadı. Onu izleyenler ise hayran kaldı.

Bursa Yenişehir Engelliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, tekerlekli sandalyede zeybek oynayan Emre Duran, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Doğuştan zihinsel ve bedensel engeli bulunan 30 yaşındaki Emre Duran’ın müzik sayesinde büyük bir gelişim gösterdiği ve bağlama çaldığı öğrenildi. Sahnede tekerlekli sandalyesinde zeybek oynayan Emre Duran, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.