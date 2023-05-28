Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rizeli hemşehrisi olan engelli kadın kesin sonuçları beklemeden başlanan kutlamalara tekerlekli sandalye ile katıldı.

Henüz sandıkların sayıldığı sırada 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşehrileri Rizeliler kesin sonuçları beklemeden eğlencelere başlarken engeli olan Fatma Kılıç’ta eline aldığı bayrak ve tekerlekli sandalyesi ile kutlamalara katıldı. Kutlama alanına gelen engelli vatandaş çok mutlu olduğunu ve bu kutlamaları kaçırmak istemediğini ifade etti.

“Bu mutluluğa ortak olmak için geldim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasından ötürü çok mutlu olduğunu belirten Fatma Kılıç, “Çok sevindik, mutluluğumu kimseyle paylaşamayacağım. Çok mutlu oldum. Ben engelliyim. 50 senedir ayağa kalkamıyorum. Yine de kutlamalara geldim. Allah razı olsun beni buraya kadar getirdiler. Bu mutluluğa ortak olmak için geldim” ifadelerini kullandı.

“Çok sevinçliyiz”

Kutlamalara katılan Nurgül Ayten ise, “Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Terminalin oradan buraya getirdik. Çok sevinçliyiz” şeklinde konuştu.