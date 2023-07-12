Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Ali Osman Altınay’ın çalıştırdığı Engelli Umut Spor Kulübü sporcuları, İzmir’de düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması Türkiye Şampiyonası’ndan başarılarla döndü.

Yarışmaya “Dans Sporu Tek Kadınlar Klas 1”, “Dans Sporu Tek Erkekler Klas 2”, “Junior Dans Sporu”, “Tek Erkekler Dans Sporu Akülü Klas 1”, “Tek Kadınlar Serbest Klas 1”, “Tek Erkekler Akülü Klas 1”, “Tek Erkekler Serbest Klas 2” ve “Tek Erkekler Junior Serbest” kategorilerinde katılım sağlayan Engelliler Umut Spor Kulübü sporcuları, dört birincilik, iki kupa, iki üçüncülük ve iki dördüncülük alarak büyük başarı elde etti.

KSBÜ yönetimi sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sporcular ayrıca Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya tarafından ağırlandı.