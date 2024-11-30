Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 5. hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyesi’ni 76-67 mağlup etti.

Balıkesir Alparslan Türkeş Spor Salonu’nda oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 5. hafta müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bağcılar Belediyesi’ni konuk etti. Müsabakaya Bağcılar ekibi hızlı giriş yaptı. Maça ortak olmak isteyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ilk kez 17-17 ile skoru eşitledi. İlk çeyrek 21-19 İstanbul temsilcisinin üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılıklı sayılarla geçen 2. çeyrekte denge bozulmadı. Büyükşehir, müsabakanın ilk yarısını 35-38 geride bitirdi.

Mohammed Hassan Sayari ve Mehdi Ghorbani ile sayılar bulan Balıkesir temsilcisi, 3. çeyreğin bitimine 1 dakika kala yeniden öne geçti ve 53-49’la son periyoda önde girdi. Mavi-yeşilliler, Mohammed Hassan Sayari ve Mehdi Ghorbani’nin sayılarıyla farkı giderek açtı. Müsabaka 76-67 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Balıkesir ekibinde karşılaşmanın en skorer ismi 30 sayıyla Mohammed Hassan Sayari oldu. Play-off yolunda önemli bir galibiyet alan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, ligde 8 puanla 4. sıraya yükseldi.