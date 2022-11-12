Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), evinde karşılaştığı Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü’ne 56-64’lük skorla mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), evinde karşılaştığı Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü’ne 56-64’lük skorla mağlup oldu.

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Muş’ta karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Muş Temsilcisi 56-64’lük skorla kaybetti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Muş BESK Kulüp Başkanı Bedri Korkmaz, 22 yıldır basketbolla ilgilendiğini ve spor sayesinde evinden çıkmayan, toplumla alakası olmayan, dışarı çıktığında hor görüleceğini düşünen engelli bireyleri hem topluma hem de spora kazandırdıklarını söyledi. Müsabakalara il protokolünün katkılarıyla daha iyi hazırlandıklarını kaydeden Korkmaz, “Başta fahri başkanımız ve İl Emniyet Müdürümüz Engin Kaloğlu’nun, Sayın Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün, Belediye Başkanımız Feyat Asya’nın ve ilimizdeki iş adamlarının gönüllü olarak destekleriyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig’inde mücadele etmekteyiz. Bu mücadelemizde bu hafta Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği ile karşılaştık. Güzel bir karşılaşma oldu. Rakibimize güzel karşılaşma için teşekkür ederiz” dedi.

Müsabakayı, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, 1984 Muşspor Kulüp Başkanı Nevzat Kaya ve vatandaşlar tribünlerden takip etti.