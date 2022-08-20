Tokat’ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.

Tokat’ta tırın tekerinin patlayarak alev aldığı anlar jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat-Turhal karayolu hava limanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Duran D. (46) idaresindeki tırın dorsesinin tekeri seyir halinde iken patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte tırın dorsesinde yangın çıktı. O anlar ise devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin araç içi kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tırda soğutma çalışması yaptı.