Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Ali Akdağ idaresindeki 42 ACU 95 plakalı Ford marka elma yüklü kamyonet, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Akpınar köyü girişinde aracın arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak karayoluna devrildi. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonetin kasasında yüklü bulunan elmalar karayoluna saçıldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla toplanan elmalar başka bir araca yüklendi.

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