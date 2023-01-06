Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sol arka tekerinin kopması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sol arka tekerinin kopması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alaşehir’de Salihli karayolu Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli’den Alaşehir istikametine seyir halinde olan A.Z. idaresindeki 45 H 2794 plakalı Tofaş marka otomobil, sol arka tekerinin kopması nedeniyle sürücünün hakimiyetinden çıkarak karşı şeride geçti. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü A.Z. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan A.Z.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.