Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Karpuzlu’nun Tekeler Mahallesi’ne yapılan çalışmalar vatandaşları sevindirirken, mahalle muhtarı Ersin Erçetin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na hizmetler için teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi’nde de yürütülen çalışmalar tamamlanırken, mahalle muhtarı Ersin Erçetin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Erçetin; "Mahallemdeki sorunların çözümünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile gidermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda suyumuz haftanın yedi günü, 24 saat akıyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda” ifadelerini kullandı.

"Artık uçak inebilecek yolumuz var, çağ atladık"

Daha öncesinde mahallesinin yolunun oldukça dar olduğunu hatırlatan Erçetin; “Mahallemizin yolu tek şeritti, dar ve kenarlarında uçurumlar vardı. Yolumuzu üç şerit haline getirdik. Artık uçak inebilecek bir yolumuz var. Çağ atladık diyebilirim. Yol onarım, bakım çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. AYBA çok iyi bir çalışma yürütüyor. AYBA, yaşlılarımızın ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında oluyor. Yeri geldiğinde ihtiyaçlarını gideriyoruz. Parklardaki onarım taleplerimiz de yerine getiriliyor” şeklinde konuştu.

"Çerçioğlu her talebimizi yerine getiriyor"

Mahallesinden gelen her talebin Başkan Çerçioğlu tarafından yerine getirildiğin belirten Erçetin; “Tekeler Mahallesi olarak Özlem Hanım’dan şimdiye kadar isteyip de yapamadığımız bir şey olmadı. Özlem Hanım ile çok rahat görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz, isteklerimizi iletebiliyoruz, en önemlisi de isteklerimizin cevabını ertesi gün alıyoruz. Özlem Başkanıma bu konularda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Arı kovanı desteklemesi

Mahallesinin asıl geçim kaynağının arıcılık olduğunun ve bunu vatandaşların meslek olarak yaptığının altını çizen Erçetin, mahallesindeki arıcılara da yapılan arı kovanı desteklemesi için de Başkan Çerçioğlu’na ayrıca teşekkür etti.