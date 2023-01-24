Kırıkkale’de tekel ve alkol ürünlerini taşıyan tırın 80 metre sürüklenerek şarampole devrildiği kazada yaralanan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kırıkkale’de tekel ve alkol ürünlerini taşıyan tırın 80 metre sürüklenerek şarampole devrildiği kazada yaralanan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.İ. idaresindeki 06 BDJ 420 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 80 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Tekel ve alkol ürünlerinin bulunduğu tırda büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede de sürücü N.İ.’nin 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ekipler, alkollü araç kullanmaktan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.