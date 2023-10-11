Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tekel bayisi işletmecisi ile işletmeye gelen bir şahsın kavgası ve kavga sonrasında mermilerin hedefi olan şahsın vurulma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’ndeki bir tekel bayisinde 5 ay önce yaşanan ve kan donduran olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, bayiye giden T.S. ile bayinin işletmesi Faruk Kılıççı arasında yaşanan tartışmadan sonra kavga çıktı. Bayinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kılıççı tartışmanın büyümesi üzerine kasanın başından ayrılarak T.S.’yi uzaklaştırmak istedi. Olayın bir anda büyümesi üzerine Kılıççı T.S.’ye bir süre yumruk sallayarak şahsı yere yığdı. Yere yığılan şahıs daha sonra ayağa kalkarak belinden çıkardığı silah ile tekel bayi işletmecisi Faruk Kılıççı’ya kurşun yağdırdı. T.S.’nin silahından çıkan 9 mermi ile yaralanan Kılıççı, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. O anlar bayinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kendisini bıraktıktan sonra bana 9 kurşun sıktı"

T.S.’nin aile yakınları tarafından sürekli olarak tehdit edildiğini öne süren Faruk Kılıççı, “Bir şahıs gece yarısı benim işlettiğim büfeye geldi. Benden haraç istedi. ’Senin oğlunu öldüreceğim, gelinini kaçıracağım, hanımını böyle yapacağım’ diyerek bana pis küfürler ve hareketler etti. ’Biz bütün büfelerden haraç alıyoruz. Çorlu’da bizi tanımayan yoktur’ dedi. Ben de ’Size haraç vermem’ dedim. Aramızda ağız münakaşası başladı. Bana hakaret etmeye devam edince yakasından tutup dışarıya çıkarmaya çalıştım. Bana, ’Ben bu parayı almadan buradan gitmem’ dedi. Ben kendisini çıkarmaya çalışırken bana ’Beni bırak’ diye yalvardı, ben de kendisini bıraktım. Bıraktıktan sonra bana 9 tane kurşun sıktı. Çok kan kaybettiğim için beni hastaneye kaldırdılar. Şimdi sağ ayağım tutmuyor, sakat olmuş durumdayım” dedi.

"Zararını karşılayacağız diyerek kandırdılar"

Kendisine ateş eden şahsın ailesinin araya girdiğini belirten Kılıççı, “Şahsın aile büyükleri araya girdi. Bana ’Senin tüm zararını karşılayacağız’ dediler. Sonrasında beni kandırdılar. Tehdit etmeye başladılar. ’Senin çoluk çocuğunu öldüreceğiz, bir burada mafyayız’ dediler. Şahsın babası beni arayarak, ’Elinden geleni ardına koyma’ diyerek tehdit etti. Şu an can güvenliğimiz yok. Bu şahıslar, ’Çorlu’da biz mafyayız’ diyerek millete çöküyorlar. Benim çoluk çocuğumun ailemin başına bir şey gelirse sorumlusu bu ailedir. Ben bu insanları ne tanırım ne dostluğum var. Geldiler benim iş yerimde bana bunu yaptılar” dedi.

Tekrar şikayetçi oldular

Silahlı saldırıya uğrayan Faruk Kılıççı’nın oğlu Muhammet Yusuf Kılıççı ise zanlı içeri girdikten sonra babasının sürekli tehdit edildiğinden dolayı babasının şikayetini geri çekmek zorunda kaldığını, bunun üzerine zanlının tekrar salıverildiğini ifade ederek, babasını alıp tekrar şikayetçi olduklarını ifade etti.