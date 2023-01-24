Bahçelievler’de aralarında husumet bulunana tekel bayii sahibiyle bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaranırken, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler’de aralarında husumet bulunana tekel bayii sahibiyle bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaranırken, gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay 21.01.2023 günü saat 21.40 sıralarında Bahçelievler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekel bayii olarak faaliyet gösteren bir işyerinde bilinmeyen bir nedenle silahla kavga çıktı. Kavga da işyeri sahibi N.A. (59) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de yaralıyı hastaneye kaldırdı. Adreste yapılan ilk incelemelerde olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet bıçak ele geçirildi. İş yeri sahibi N.A. (59) isimli şahsın kesici alet ve tabanca ile yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Aralarında husumet olduğu öğrenildi

Yapılan araştırmalarda, iş yeri sahibi N.A.’nın veresiye içki satışı nedeniyle olaydan üç gün önce A.K. (50) isimli şahısla tartıştığı ve aralarında husumet oluştuğu ortaya çıktı. Olay günü işyerine kardeşi Ş.K. (40) ile birlikte geldiği belirlenen A.K. isimli şüpheli şahsın N.A. isimli şahsı kardeşi ile birlikte bıçak ve tabanca ile yaraladıkları, mağdur şahsında olay yerinde ele geçirilen bıçakla şahıslara karşılık verdiği tespit edildi. Çalışmaların devamında, A.K. isimli şahıs 23.01.2023 tarihinde Bahçelievler’de ikametinde, Ş.K. isimli şüpheli şahıs ise olayda kullandığı bıçak ile Gaziosmanpaşa’daki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. A.K. isimli şüpheli şahsın olayda kullandığı tabanca, Bahçelievler’de sakladığı ahşap yığınak içerisinde ele geçirildi. Hastanede tedavi altına alınan N.A. isimli şahsın yoğun bakım ünitesinde hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli şahıslar “Kasten Yaralama” suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.