Açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri; ilk 100’de 4, ilk 1000’de 13, ilk 5.000’de 37, ilk 10.000’de 55, ilk 20.000’de 89 derece alma başarısını gösterdi.

Açıklanan YKS sonuçlarının ardından Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden alınan başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek; Tekden Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden; "Bilindiği gibi ÖSYM 17-18 Haziran tarihinde yapılan YKS sonuçlarını 20 Temmuz günü açıklamıştı. açıklanan sonuçlara göre 2022-2023 yılında birkaç farklı kurumdan aldığı ’bölgenin en iyi okulu’ ödülleriyle Tekden Eğitim Kurumlarımız, yine oldukça büyük başarı elde etmişlerdir. Bu başarıya göre ilk 100’e 4 derece gencimiz girmiştir. Ensar Kocabıyık sayısalda Türkiye 41.’si olmuştur. Burak Yılmaz Türkiye 82.’si, TYT’de ise Türkiye 75.’si olmuştur. Ceylin Ertuğrul ise eşit ağırlıkta Türkiye 91.’si olmuştur. Toplam derecelere baktığımızda ilk 1000’de 13, ilk 5 binde 37, ilk 10.000’de 55, ilk 20.000’de ise 89 derece elde ederek bizleri gururlandıran gençlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yıl 186 öğrenci mezun vermiş bulunmaktayız. Bunların yüzde 80’i en nitelikli üniversitelere girebilecek durumdadır. Bu bizleri gururlandırmaktadır. İnşallah onları önümüzdeki yıl çok üst seviye okullarda görmeyi arzu ediyoruz. Biz; şimdiden o güzel gençlerimize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda bahtları, yolları açık olur. Haklarında hayırlı meslekler seçmiş olurlar. Kayserimiz bu anlamda gerçekten çok şanslı. Yaklaşık 9 yıldır Tekden Eğitim Kurumları, Tekden Fen ve Anadolu Liseleri olarak çok büyük başarılar elde etmiştir. Şimdi biz tabi üniversiteye giden çocuklarımızı boş bırakmıyoruz, onları takip ediyoruz" dedi.

"Bu kadar başarı elde eden nadir okullardan biriyiz"

Sınavlarda bu başarıları elde eden nadir okullardan olduğunun altını çizen Tekden; "Türkiye’de her yıl ilk 100’de ve 1000’de bu kadar başarı elde eden nadir okullardan biriyiz. Bu bizim ne kadar hedefimizi tutturduğumuzun bir göstergesi. Ama bunun ötesinde bir ikinci ve vazgeçilmez bir özelliği var ki okullarımızın; çocuklarımızın en iyi şekilde lider şahsiyetli yetişmeleri, topluma öncü olabilmeleri, ahlaklı insan olabilme yönünde büyük başarı elde ediyoruz. Sadece akademik başarı bir işe yaramaz. Hayatta bizim tecrübelerimiz gösteriyor ki iyi insan olmak, takdir edilen insan olmak her şeyin ötesinde. Akademik başarı ile şahsiyetli insan anlayışı birleştiği zaman karşımıza mükemmel insanlar çıkacaktır. Bu bakımdan ülkemize ve dünyaya büyük hizmetler yapabilecek olmanın da ümidi ve gurur içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Projelere de büyük önem verdiklerini sözlerine ekleyen Kemal Tekden; "Bildiğiniz gibi projelerle de bu başarıları desteklemeye çalışıyoruz. Elektrikli araç yarışmalarında takımımız kendi kategorisinde finalist olmaya hak kazanmıştır yaptıkları otomobille ve Gebze’de Kayserimizi temsil edecek tek lise olmuştur. Ayrıca bildiğiniz gibi kimya alanında da bölge birincisi olmuştur, inşallah Türkiye birinciliğine gideceğiz. Öğrencilerimizi ve danışman olarak bize destek veren eğitim liderlerimizi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kemal Tekden, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.