Tekden Koleji’nde 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri eğitim hayatlarını devam ettirirken, İngiltere’de de lise bitirme imkanına kavuşacak.

Tekden Koleji’nde 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri eğitim hayatlarını devam ettirirken, İngiltere’de de lise bitirme imkanına kavuşacak.

‘UK College Online’ İngiltere Lise Diploma Programı Tekden Koleji’nde öğrenilen İngilizce dil becerisini uluslararası seviyeye çıkartmayı sağlayacak. Böylece öğrencilere, ister İngiltere ve bağlı devletlerde bulunan üniversitelerde kampüs eğitimi, isterlerse de Türkiye’den online üniversite eğitim imkanı sunulacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Okullarımızın 10 ve 11.sınıfında okuyan öğrencilerimiz eğitim hayatını devam ettirirken İngiltere’de de lise bitirme imkanına kavuşuyorlar. ‘UK College Online’ İngiltere Lise Diploma programı Tekden Koleji’nde öğrenilen İngilizce dil becerisinin uluslararası seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. İsterİngiltere ve bağlı devletlerde bulunan anlaşmalı üniversitelerde kampüs eğitimi, ister Türkiye’den online üniversite eğitimi imkanları böylece sunulmaktadır. Hanımefendi ve Beyefendi Lider Şahsiyetli bireyler olarak hayata hazırlamayı düşündüğümüz çocuklarımızın vatansever, yerli ve milli düşüncelerle donanmış olmalarını sağlamakla birlikte dünya ile irtibat kurabilen ve evrensel mesajlar verebilen insanlar olarak yetişmeleri hedefimiz dahilindedir. UK COLLEGE ONLİNE programını kabul eden 33 üniversitenin içerisinde; toplam 20 üniversite dünyanın en başarılı üniversiteleri arasındadır. Bunlardan, 8’i Dünya Üniversitelerinde ilk 500 ‘de, 12’si ise 500-1000 arasında bulunmaktadır. Dünya Üniversitelerinde ilk 1000’de 9 Türk üniversitemiz yer almaktadır. UK COLLEGE programını kabul edilen anlaşmalı üniversitelerde eğitim görmek demek ülkemizde ki 9 Türk Üniversitesinde eğitim görmek kadar değerlidir. Biz bütün gençlerimizin dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim görmelerini arzu etmekteyiz. Bu konuda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Kayserimize, ülkemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere proje hakkında bilgiler veren UK College Online Türkiye Temsilcisi Coşkun Koyutürk de, “Bu program günün sonunda sizleri İngiltere’den bir diploma sahibi yapacak. Programımız çok basit, yalın ama sizi bir üst seviyeye çıkartabilecek ve lise diploması aldıktan sonra sizleri İngiltere’de bir üniversiteye direkt geçirebilecek. Programa dahil olan 33 üniversiteden 20 tanesi ilk bin içerisinde bulunan üniversiteler. Dolayısıyla herhangi bir sınav olmadan sadece dil yeterliliğinizi ispat ederek, İngiltere’de bir üniversiteye direkt geçiş yapıp, kayıt alma şansınızı elde edeceksiniz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından UK College Online ile Tekden Koleji arasında projeyi içeren protokol imzalandı.