Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi ile Kızılay Kayseri Şubesi iş birliğinde köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek için panayır düzenlendi.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi ile Kızılay Kayseri Şubesi iş birliğinde köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım etmek için panayır düzenlendi.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, ihtiyaç sahibi köy okuluna kaban ve bot yardımında bulunmak için panayır düzenledi. Kızılay Kayseri Şubesi’nin de yer aldığı etkinlikte öğrenciler kendi yaptıkları yiyecekleri sattı. Elde edilen gelirle kış şartlarında zorlanan köy okullarına kaban ve bot gibi giysi yardımında bulunulacak. Yapmış oldukları panayırın köy okulundan öğrencilerin sadece kendilerini değil, kalplerini de ısıtacağını söyleyen Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Okul Müdürü Göksel Orhan; “Biz Tekden Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerimiz ile birlikte kardeş köy okulu adına bir panayır düzenledik. Kış geldi. Soğuk kendisini çok hissettiriyor. Bu noktada köy okullarında üşüyen çocuklar vardır. Onların kaban ve bot gibi bazı ihtiyaçlarının olacağını düşündük. Kış üşütür ama biz onları ısıtalım diye düşündük. Öğrencilerimizin yapacağı bu panayır ile birlikte oradaki köy çocuklarının minik kalplerini biz ısıtacağımızı düşünüyoruz. Sevgimiz ile birlikte o giysileri onlara götüreceğiz. Öğrencilerimize, sende olanı paylaşırsan, daha yücelirsin, daha iyi olursun düşüncesiyle yola çıkarak, her yıl yaptığımız gibi bu yılda böyle bir panayırı Kızılay işbirliğiyle yaptık. Kızılay Kayseri İl Başkanımıza, Kızılay’a gönül veren üniversite öğrencilerine şimdiden çok teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte biz köy okullarına gideceğiz ve onlara buradaki yaptığımız yardımlarımızı ulaştıracağız. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Panayırımızdaki satılan ürünleri öğrencilerimiz hep kendileri organize ettiler. Biz sadece onlara ortam hazırladık. Ancak öğrencilerimiz pasta, kek ve diğer ürünlerin hepsini el emeği göz nuru ile getirip, oradaki kardeşlerinin yanında olmak için emek sarf ettiler” şeklinde konuştu.

Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi Topluluk Başkanı Muhammed Sami Büyükeryılmaz ise; “Bugün burada gerçekleştirilen bu programın temelleri çok uzun süre öncesinde atıldı. Tekden Eğitim Kurumları ile böyle bir etkinlik gerçekleştirmek için iletişime geçtiğimizde zaten kendilerinin de bu yönde bir hazırlıklarının olduğunu öğrendik. ‘Sonrasında beraber gerçekleştirelim’ dedik. Projenin planlanmasında özellikle Tekden Eğitim Kurumlarına çok teşekkür ederim. Bu aşamada Kızılay’ımızın görevi de bu yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması olacak” ifadelerini kullandı.