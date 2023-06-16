Kayseri Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Kayseri İçin Çal’ etkinliği ile Kayseri’nin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini göstererek şarkı söylediler.

Kayseri Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Kayseri’nin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla ‘Kayseri İçin Çal’ klibi çekti. Tekden Koleji Müzik Eğitim Lideri Akif Koğ koordinatörlüğünde öğrenciler, ‘Benim Memleketim’ isimli şarkıyı seslendirdiler.

Klip hakkında açıklama yapan Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, amaçlarının turizm şehri olan Kayseri’yi internet ortamında ve sosyal medyada tanıtarak, şehre gelen yabancı ve yerli turistlere kentin tarihi ve doğal güzelliklerini göstermek olduğunu söyledi. Okul Müdürü Orhan, klibin çok beğenildiğini belirterek şunları kaydetti;

“Kayseri’mizi tanıtmak amacıyla Eğitim liderimiz Akif Koğ ve öğrencilerimiz büyük bir projeye imza attı. Tekden Eğitim Kurumları olarak her daim Kayseri’mizi tanıtmaya gayret gösteriyoruz. Kamera çekimlerimiz Kayseri’nin simgesi olan Erciyes ve Ali Dağı, Cumhuriyet Meydanı, Tarihi Kayseri Kalesi ve Saat kulesi, Osmanlı Sokağı, Gesi Bağları, Gevher Nesibe Hastane Müzesi, Mimarsinan Evi, Sahabiye Medresesi, Cami Kebir, Kurşunlu Cami, Kadınlar Çarşısı, Zincidere Mesire Alanı, Paraşüt Alanı, Mimarsinan Parkı ve Stadyum da gibi yerlerde çekildi. Özellikle gençlerimiz bu tür klipleri çok seviyor. Ülkemizin geleceği gençlerimizin her zaman yanındayız. Öğrencilerimize ve emeği geçen tüm ekibimize çok teşekkür ediyorum.”