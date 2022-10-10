Tekden Koleji, Erasmus Projesi çerçevesinde 5 ülkeden gelen misafirlerini okulda ağırladı.

Tekden Koleji, Erasmus Projesi çerçevesinde 5 ülkeden gelen misafirlerini okulda ağırladı.

Erasmus Projesi çerçevesinde 5 ülkeden kente gelen misafirler, Tekden Koleji yönetici, eğitmenler ve öğrencileri tarafından karşılandı. Misafirler bir süre öğrencilerle sohbet ederken, okul yöneticileri ise okul hakkında bilgiler verdi. 1 hafta sürecek olan program çerçevesinde Tekden Koleji öğrencileri tarafından yabancı misafirlere halk oyunları gösterisi sunuldu. Proje hakkında bilgiler veren İngilizce Eğitim Lideri Seda Şahin; "Okulumuzun dahil olduğu bir proje, geçen yıl başladı. Hareketli bir program ve bugün de biz ev sahipliği yapacağız. Proje çerçevesinde 5 ülkeden misafirlerimiz olacak. Geri dönüşüm, çevre kirliliği, onun önlenmesi, çocuklara daha iyi bir yaşam sunabilmek adına geliştirdiğimiz ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje. 1 hafta sürecek. İlk gün okulda geçireceğiz. diğer günlerde bazı tesislerde ziyaretlerimiz olacak. Onlara hem kendi kültürümüzü tanıtacağız hem de ekolojik olarak kirliliği önleme adı altında çalışmalarımızı ortaklaşa yürüteceğiz" dedi.