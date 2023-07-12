Denizli’de sağlık sektörünün öncülerinden olan Özel Denizli Tekden Hastanesi, sevilen üç doktoru da kadrosuna alarak gücüne güç kattı.

Denizli’de 20 yılı aşkın süredir sağlık hizmeti veren Özel Denizli Tekden Hastanesi, tecrübeli hekim kadrosunu gün geçtikçe güçlendirmeye devam ediyor. Yaptığı cihaz yatırımlarının yanı sıra hekim kadrosunu da genişleten hastane, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları ve Beslenme Diyet polikliniklerine yaptığı doktor takviyeleriyle gücüne güç kattı. Son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ni Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Dahiliye Polikliğini ise Uzm. Dr. Mehmet Acımış ile güçlendiren Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliği’ne Uzm. Dr. Vefa Mirzaliyeva , Göğüs Hastalıkları Polikliniğe Uzm. Dr. Betül Cengiz Bahtiyar ile Beslenme ve Diyet Polikliğine Diyetisyen Melis İşbakan’ı ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

Yönetimden doktorlara hayırlı olsun ziyareti

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Kemal Akcan, Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık ve Başhekim Dr.Şakir Bayur, hastane bünyesine dahil olarak hasta kabulüne başlayan Doktor Vefa Mirzaliyeva, Doktor Betül Cengiz Bahtiyar ve Diyetisyen Melis İşbakan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarılar diledi.