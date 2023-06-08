Özel Denizli Tekden Hastanesi, cihaz yatırımlarının ardından personellerine ve hekimlerine de yatırım yapmaya devam ediyor. Denizli ve çevre illerden gelen hastalarına daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak adına son teknoloji cihazlar ile kalitesini daha yukarıya çıkaran Özel Denizli Tekden Hastanesi, personellerine yönelik gerçekleştirdiği iletişim ve motivasyon eğitimlerini bu kez hekim kadrosu ile gerçekleştirdi.

20 yılı aşkın süredir uzman ve akademisyen hekim kadrosu, nitelikli sağlık hizmetleri ile Ege Bölgesi’nin ve yurtdışından gelen hastaların sağlık ihtiyacını karşılayan Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarısında Türkiye’ye sağlık alanında yaptıkları yatırımlar kadar çalışanlarına yaptıkları hizmetler de yer alıyor. Tekden Hastanesi Denizli’de bir ilki gerçekleştirerek personel ve doktorları bir araya getirdi ve motivasyon toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde hastane yönetimi, personeller ve hekimler düzenlenen yemekte bir araya geldi. Hastanenin genel durumu ve hastanenin vizyonu hakkında konuşma yapan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Kemal Akcan, “Şu anda Denizli’mizde ilk defa doktorların buluşmasında terbiyevî olarak bütün personellerimize eğitim verdik. Bunlarla ilgili doktorlarımıza bilgi vermek amacıyla bir yemek toplantısı yaptık. Doktorlarımıza hastanemizde yapılanlar hakkında bilgilendirme yapacağız. İnşallah bunun devamı da olacak. Çünkü hastanemizde iletişim eğitimleri verdik. İletişimin anlamı personellerimize daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde hizmet anlayışıyla donatmaktan ileri geliyor. Bu inşallah diğer hastanelerimize de yayılır. Bu da toplumumuza ve Denizli’mize iyi bir hizmet şeklinde dönüşüm yapar diye düşünüyoruz” dedi.

“Hastanemiz her türlü yeniliğe altyapı olarak yeniden yatırım yaptı”

Hastanenin her türlü yeniliğe açık olduğunun altını çizen Başhekim Dr. Şakir Bayur, “Bugün daha önce yaptığımız bir toplantıyı covid sonrası ilk defa gerçekleştiriyoruz. Biraz ara vermiştik. Hem kucaklayacağımız bir gece olacak hem de küçük bir toplantımızda istişare olacak. Hastanemiz her türlü yeniliğe altyapı olarak yeniden yatırım yaptı. Hekim arkadaşlarımız da bu yatırımlarla daha büyük bir hızla çalışmaya başladılar. Bunların karşılıklı görüşlerle alışverişini yapacağız. Güzel bir gece olacak. Eğitim dışında bir birimizi kucaklayacağımız bir gece olarak düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Denizli’de 500’e yakın personelle çalışıyoruz. Bacasız bir fabrika olduğunu söylebilirim”

İnsana yatırımın önemli olduğunu ve bundan dolayı iletişim eğitimlerinin devamlı yapılacağını söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bu eğitimleri bundan sonra sürekli yapmayı planlıyoruz. Çünkü hastanemiz Denizli’de öncü ve yenilikçi sağlık hizmeti veren bir hastanedir. Biz yaptığımız cihaz yatırımı ile personele yapılan yatırımın gerekli olduğuna inanan ve bunu uygulayan bir kurumuz. Bu sebeple bu işi profesyonel bir firma ile ortak yapmaya karar verdik. Gizli hasta uygulamaları ile hastanemiz işleyişinde geliştirebileceğimiz noktaları gördük. Ardından bu konuların uzmanları hastanemizin tüm personeline eğitimler verdi. Yaklaşık 20-25 gündür süren bir çalışma var. Çünkü insana yatırımın ne kadar önemli olduğunu Tekden Hastaneleri olarak iyi biliyoruz. Denizli’de 500’e yakın personelle çalışıyoruz. Bacasız bir fabrika olduğumuzu söyleyebilirim. Tekden Hastaneleri çatısı altında hizmet alan herkesin hem sağlığına kavuşması hem de memnun ayrılması bizlerin en önem verdiği durumdur. Bu sebeple 20-25 gün süren eğitimlerin tatlı yorgunluğunu hep beraber aile yemeği ile taçlandırmak istedik. Yemekten sonra istişareler ve değerlendirmelerle birlikte saat 23:30’a kadar süren ve herkesin eğlendiği bir aile ortamı oluştu. Zaten bizim sloganımızda “Bizler büyük bir aileyiz”. Bu sloganın gerçekliğini bir kere daha görmüş olduk” dedi.