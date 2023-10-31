Yaptığı cihaz yatırımlarının yanı sıra hekim kadrosuna da takviyeler yapmaya devam eden Özel Denizli Tekden Hastanesi, birbirinden deneyimli isimleri kadrosuna kattı. Kalp Damar Cerrahisi, Onkoloj, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Dahiliye, Acil Servis, Üroloji gibi branşlarda mevcut kadrosunu daha da güçlendirdi.

Denizli’de 20 yılı aşkın süredir sağlık hizmeti veren Özel Denizli Tekden Hastanesi, geçtiğimiz aylarda cihaz yatırımları yaparak hastane kalitesini daha da ileri taşıyan hastane yönetimi, bu kez de birbirinden deneyimli, başarılı ve sevilen hekimlerle kadrosunu daha da güçlendirdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Serkan Akcan, Onkoloji ve Dahiliye Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Öztürk, Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ümit Yaşar Şahin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Murat Gökhan Kınaş, , Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Vefa Mirzaliyeva, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Betül Cengiz Bahtiyar, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uz.Dr. Deniz Ekren , Üroloji Uzmanı Op.Dr. Maıs Allahverdıyev, Acil Sevis hekimleri Dr.Mevlüt Şahin ve Dr. Cahit İşler’i kadrosuna kattı.

Hastane yönetiminden doktorlara ziyaret

Genel Müdür Kemal Akcan, Başhekim Dr.Şakir Bayur, Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, Başhekim Yardımcısı Doç.Dr. Şerife Akalın, Hastane Müdürü İlhan Alper İşmen ve Başhemşire Cemile Balıkçıoğlu, hastane bünyesine katılan doktorları tek tek ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.