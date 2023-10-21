Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Simülasyon Konferansı MUNEX’23, farklı illerden de gelen öğrencilerin katılımı ile yapıldı.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, Özel Tekden Ortaokulu Müdürü Naci Bayat, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda, katılım sağlayan öğrenciler uluslararası gündemi ilgilendiren sorunları İngilizce olarak istişare etti. Konferansa Kahramanmaraş ve Malatya ile birlikte Kayseri’deki 10 farklı okuldan da öğrenciler katıldı.

Organizasyonların insanı en iyi geliştiren çalışmalar olduğunu söyleyen Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, “Tekden Eğitim Kolejleri’nin 5.’sini düzenlediği MUNEX için hepiniz bir araya geldiniz. Kayseri dışından ve Kayseri içinden arkadaşlarımız var. Hepinize teşekkür ediyorum. Aslında organizasyonlar insanı hayatta, okul içerisinde en iyi geliştiren çalışmalar ve çabalardır. O bakımdan bu çalışmalarda bütün arkadaşların farklı organizasyonlarda yer almalarını tavsiye ediyorum. Burada zannediyorum Maraş ve Malatya’dan gelen arkadaşlarımız var. Ayrıca Kayseri’nin farklı okullarından, 10 kadar okuldan gelenler var. Tabi biz MUNEX’in ve farklı organizasyonlarımızın Türkiye genelinde yapılması düşüncesindeyiz. Bu yavaş yavaş oluşuyor. Tekden, Türkiye’nin eğitim sistemine mutlaka damgasını vuracaktır, vurmaya başlamıştır. Bu bakımdan eğitimci arkadaşlarımı, yöneticileri ve gençleri tebrik ediyorum. Burada çok ciddi konuları ele alıyorsunuz. Gerçekten takdire şayan. Yani sizin yaşınızda gençlerin kendilerini asla küçük görmeden bu tür çabalar içerisinde olması beni çok mutlu ediyor. Çünkü eskiden tarihimizde bir genç 14 yaşına geldiği zaman büyük adam sayılırdı. Şimdi tabi eğitim 20-25’li yaşlarda bunu bu noktaya getiriyor ama sizler kendinizi asla küçük görmeyecek durumdasınız. Bu tür organizasyonlar bu yönde ümidimi arttırıyor” dedi.

Kemal Tekden, gençlerin ülke yönetimini sadece siyasi anlamda değil farklı diğer anlamda da ele alması gerektiğini söyleyerek, “Sizin ileride ülke yönetimini sadece siyasi değil ekonomik, sosyal ve farklı alanlarda ele almanız gerekiyor. Bunun için şimdiden bu hazırlığı yapmanız eğitimin gereğidir, gerçek eğitim budur. Sadece bilgi yükleme değildir. Bugün konuşacağınız konular var. İngilizceyi en yüksek seviyede konuşuyorsunuz. Sizleri bu yönden tebrik ederim. İnşallah farklı yabancı dilleriniz de olur yani bir yabancı dille kalmayın ama Türkçe başımızın tacı. Onu da asla ve asla ihmal etmeyelim. Ona zarar vermeyelim. Onu yüceltmek için bütün gayretimizi gösterelim. Şu anda biraz bizim dizilerle biraz da başka Türk dizileriyle dünya Türkçe de öğreniyor. Farklı ülkelerde Türkçe konuşanlarla karşılaştığım zaman gurur duyuyorum. Buna bir nebze etkimiz olduğundan dolayı da seviniyorum. Bugünkü konular öyle mükemmel konular ki, soğuk savaş gerçekten üzerinde yıllarca durulması gereken bir konu. Yapay zeka günümüz teknolojisinin artık vazgeçilmez ögesi. Çevre faktörü insan kendi kendine dünyanın sonunu hazırlıyor maalesef. Buna karşı duyarlı olmak, bunun mücadelesini vermek hepimizin görevi. G-20 ve Filistin tabi Filistin deyince insanlığın katledildiği ve sözün bittiği yer, konuşmak bile zor. Allah’a şükrediyorum şükür ki bize merhameti verdi. O yüzden bir de beddua ediyorum Allah zalimleri kahretsin. Değerli gençler, bu çalışmanın başarılı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.