Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Simülasyon Konferansı MUNEX’22, 3 farklı ilden de gelen öğrencilerin katılımı ile yapıldı.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Simülasyon Konferansı MUNEX’22, 3 farklı ilden de gelen öğrencilerin katılımı ile yapıldı.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda, 8 farklı komiteden katılım sağlayan öğrenciler uluslararası gündemi ilgilendiren sorunları İngilizce olarak istişare etti. Konferansa Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’ten de öğrenciler katıldı.

Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, konferansla ilgili olarak, “MUNEX, lisemizde bu yıl 4.’sü yapılan İngilizce öğretiminin çok daha üst seviyelerde yapılabilmesi adına gerçekleştirilen bir program, konferanslar dizisi. Bunu gençlerimiz kendileri organize ediyorlar. Gerek İngilizce eğitim liderlerimiz, gerekse de öğrencilerimiz bu işin aktif olarak bizzat içinde yer alıyorlar. Burada bütün dünya sorunları İngilizce olarak tartışılıyor. Gençlerimiz bunu günlerce kendi aralarında tartışıyorlar İngilizce olarak ve çözüm önerilerini sunuyorlar. Bu aslında dünya problemlerine bizim gençlerimizin ne kadar yatkın olduğunu, ne kadar ilgili olduğunu göstermek açısından da çok önemli. Hem de dünyaya mesaj verme açısından da önemli ve biz çok önemsiyoruz. Burada bu yıl bize Kayseri dışından katılan öğrenciler de var. Kahramanmaraş’tan 1 okul, Malatya’dan 2 okul, Gaziantep’ten de 1 okul ve öğrencilerimiz var. Biz onlarla bu işi çok daha üst seviyelerde yapmaya çalışıyoruz. Ben bu vesileyle hem bizzat organizasyonun içinde yer alan gençlerimizi, eğitim liderlerimizi ve bütün katılımcıları tebrik ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yıl da güzel bir program olacağını düşünüyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” ifadelerini kullandı.