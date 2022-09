Gaziantep’te boya ve dekorasyon işi yaparken iflas eden Ali Özkan Öğüç, hibe programından yararlanarak aldığı 17 küçükbaş hayvan ile yeniden ticarete tutundu. Hayvanların sayısı her geçen gün artan 5 kişilik Öğüç ailesi şimdi ise kendilerine yetecek kadar bir gelirin sahibi oldu.

Gaziantep’te boya ve dekorasyon işi yaparken iflas eden Ali Özkan Öğüç, hibe programından yararlanarak aldığı 17 küçükbaş hayvan ile yeniden ticarete tutundu. Hayvanların sayısı her geçen gün artan 5 kişilik Öğüç ailesi şimdi ise kendilerine yetecek kadar bir gelirin sahibi oldu.

Gaziantep’te 4 yıllık bir boya ve dekorasyon firması sahibi olan Ali Özkan Öğüç, 3 yıl önce ise iflas etti. Elindeki kalan son parası ile Şahinbey ilçesine bağlı Geneyik Kırsal mahallesine dönen Öğüç, eşi ve 3 çocuğu ile birlikte burada yaşamaya başladı. Şahinbey belediyesinin hibe programına başvuran Öğüç, hibe almaya hak kazandı. Şahinbey belediyesinin 16 koyun 1 koç, bir yıllık yem ve süt sağma makinesi hibesi ile hayvancılığa başlayan Öğüç, yaklaşık 1 yıl ara verdiği ticaret hayatına bu kez ise hayvancılık ile yeniden geri döndü. Kırsal mahallede yaşayan ve baktığı küçükbaş hayvan sayısı her geçen gün artan Öğüç, sattığı 35 kuzudan elde ettiği para ve kardeşinin de desteği ile 2 adet büyükbaş hayvan sahibi oldu. Öğüç ailesi büyükbaş hayvanların sütünden ve yoğurdundan kazandığı parayla çocuklarını okutarak ailenin ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Elinde halen 35 koyun, koç ve kuzusu bulunan Öğüç, şimdi ise büyükbaş hayvan sayısını da arttırarak, büyük bir hayvan çiftliği kurabilmek için mücadele ediyor.

Umutsuzluğu kapıldığı bir dönemde Şahinbey Belediyesi’nin Hibe programından yararlanan Öğüç, süreci ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

’’Gaziantep Geneyik kırsal mahallesinde yaşıyorum. Buraya taşınalı 3 yıl oldu. Daha öncesinde Gaziantep’te boya dekorasyon işleri yapıyordum, kendi iş yerim vardı. İflas ettikten sonra elimde kalan 2-3 kuruşla köye yerleştim. Şahinbey Belediyemizin böyle bir hibe programı olduğunu öğrendim. Programa başvurdum, yapılan inceleme sonucunda hibeyi almaya hak kazandım. İlk etapta 16 koyun, 1 koç verdiler. Bir yıllık yemini de temin ettiler, bunların tamamı hibe olarak verildi. Daha sonra koyunlar için süt sağma makinası verildi onları kullanıyoruz. Şuan koyunların geliriyle büyük baş hayvanlarımıza yatırımlar yapıyoruz. Kuzuların geliriyle büyükbaş hayvan aldım ortak olarak, şuan da öyle besliyorum. Aynı zamanda da koyunlarımızı meraya yayıyorum, Kendi iş yerim vardı hem malzeme satışı hem de uygulamalı olarak, boya dekorasyon işi 4 yıllık bir işletmeydi iflas edince Gaziantep’teki evimi sattım. Borçlarımı kapattım elimdeki parayla köye yerleştim. Çok cüzi bir rakam kalmıştı elimde, köye taşındım kaldığım ev yıkık dökük virane bir yerdi, kaldığım evin tadilatlarından sonra hiç param kalmadı. Hayvancılık yapmak istiyordum ama imkanlarım yoktu. Tam umutsuzluğa kapıldığım anda Şahinbey Belediyesinin hibe programı bize umut oldu. Hayata tutunmamıza gelecekle ilgili hayaller kurmamıza yardımcı oldu. Elbette ki, sıkıntılarımız oluyor, ekonomik sıkıntı hayatımızın her alanında yansıyor. Evliliğimize çocuklarımızla ilişkimize baya bir sıkıntı yaşadık ama yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Köy bizim tek kurtuluş yolumuzdu, Şahinbey Belediye’mizin de yardımı bize çok iyi geldi, yeni kapılar yeni umutlar açtı. Bunun sayesinde bir şeyler yapıyoruz şuan da, geleceğe bakmak adına bizler için çok iyi oldu. Umudumuz var şuan, daha önce öyle bir şeyimiz yoktu. Her yıl tam doğumunu aldık, maddi durumumuzdan ve farklı yatırımlarımızdan dolayı, kuzularımızı sattık. Doğan 34-35 kuzumuzu sattık. Parayla da ortak olarak kardeşimle birlikte ortak birer inek aldık. Benim genel anlamda büyükbaş hayvan için uğraşıyorum. Şahinbey Belediyesinin vermiş olduğu destek benim için büyük bir sermaye oldu. Kendi hedefim kendi ailemin geçimini sağlayıp kimseye muhtaç etmeyecek şekilde bir yer alıp, kendi evimi, arsamı yapmaktı. Bunlar benim için umut oldu. Şahinbey belediyesinin desteği bununla da sınırlı kalmadı. Her yıl yüzde 50 hibeli yem desteği veriyor. Ekip biçen çiftçilere ise tohum, gübre desteği sağlıyor. Bu tür sosyal hibe programlarıyla bizler gibi insanların sosyolojik ve ekonomik olarak daha üst ve refah seviyelere çıkmamıza yardımcı oluyor.’’

’’Çocukların eğitim masrafını karşılıyorlar

İneklerin süt ve yoğurdundan elde edilen gelirle çocuklarını okuttuklarını anlatan Şehriban Öğüç, “İneklerden sağdığımız süt ve yoğurttu satarak 3 çocuğumuzu okutuyoruz. Koyunlarımızın kuzuları oldu, onların bir kısmını sattık. Şuan koyun ve kuzularımızın sayısı 35 civarındadır. Çok güzel bir destek oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız, geçinmemize, kalkınmamıza yardımcı oldu. Allah razı olsun başkanımızdan’’ diye konuştu.

Elinde halen 35 koyun, koç ve kuzusu bulunan Öğüç, şimdi ise 2 olan büyükbaş hayvan sayısını daha da arttırarak, büyük bir hayvan çiftliği yapabilmenin hayalini kuruyor