Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı telefon ve tabletler üzerinden çalışan mobil uygulaması baştan sona yenilendi. Daha işlevsel ve güçlü bir altyapıya yenilenen uygulama artık, "Sakarya Büyükşehir" adıyla yer alacak.

Tek tıkla kent yaşamını kolaylaştıran mobil uygulama, vatandaşların dijital hizmetlere daha hızlı ve pratik şekilde erişebilmesi amacıyla güncellendi. Kullanıcı dostu ara yüzüyle şehirdeki tüm önemli bilgilere tek bir noktadan erişim sağlayan uygulama, vatandaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirildi ve yeni özelliklerle donatıldı.

Sakarya’nın dijital yüzü olacak "Sakarya Büyükşehir" uygulaması, vatandaşlara daha kapsamlı bir deneyim sunuyor. Yeni sürümle birlikte kullanıcılar; ihale ilanları, meclis gündem kararları, borç sorgulama, bilgi edinme, hal fiyatları, defin listesi, hayvan sahiplendirme ve nöbetçi eczane listeleri gibi pek çok başlığa kolayca ulaşabiliyor.

Ayrıca, Sakarya Akıllı Ulaşım Sistemleri (SAKUS) ile entegre edilen uygulama sayesinde vatandaşlar, yakındaki otobüs hatlarını görebiliyor ve şehir haritası üzerinden gitmek istedikleri lokasyona hangi hatlarla ulaşabileceklerini öğrenebiliyor. Bakiye sorgulama ve bakiye yükleme hizmetlerinin de bulunduğu uygulamada, SAKBİS bisiklet istasyonları görüntülenerek istasyonlardaki bisiklet sayıları ve yol tarifleri anlık olarak takip edilebiliyor.