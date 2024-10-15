Tek teker elektrikli aracıyla şehirlerarası yollarda seyahat yapan Resul Bağcı’nın, 95 kilometre hıza ulaşabildiği aracıyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Yalova’da yaşayan Resul Bağcı, özelikle Yalova - Bursa kara yolunda tek teker aracıyla yaptığı yolculuklarla sosyal medyanın dikkatini çekti. Genellikle şehir içinde sürücülerin kullandığı araçla uzun yola çıkan Bağcı, genellikle doğa gezileri için tek tekerle seyahat yaptığını söyledi. Sosyal medyada görüntülerinin çokça izlenmesinin ardından kendisine olan ilginin arttığını ifade eden Bağcı, sadece Bursa’ya değil daha uzun mesafelere de yolculuk yaptığını belirterek, “Halbuki ben Şile’ye, Sakarya’ya, Kütahya’ya, Bilecik’e gidip geldim. Şehirlerarası kullanıyorum. Maksimum hızı saate 95 kilometre ama 95 kilometre yapmıyorum. Ara denemelerde yapıyorum ya da rampa çıkarken hız yapıyorum arabalar yavaş gittiği için arabaları geçebiliyorum. Onun dışında 50’yi geçmeyecek şekilde yolun kenarında ayrılmış bölümden gidiyorum. Uzun yolda gidip gelişlerimde hızlı gitmiyorum” dedi.

Trafikte büyük ilgiyle karşılaştığını söyleyen Bağcı, güzel tepkiler aldığını ifade etti. Meraklı araç sürücülerinin kendisini trafikte takip ettiğini de anlatan Bağcı, Türkiye’de tek teker sürücüsünün çok olmadığını ifade ederek, “Tabi kullananlar var çok az sayıda olsa bile ama benim gibi uzun yol yapan yok. Çok ciddi bir profesyonellik, deneyim ve tecrübe gerekiyor. Her tek teker kullanan uzun yol yapabilir diye de bir şey yok. Öyle çok kolay bir şey değil” ifadesini kullandı.

En üst düzey tek teker cihazının fiyatının 220 bin lira civarında olduğunu anlatan Bağcı, tek teker sürmenin öğrenme aşamasının da çok zor olduğunu kaydetti. 4 yıldır tek teker sürücüsü olduğunu sözlerine ekleyen Bağcı, “Öğrenmesi zaman alıyor ama öğrendikten sonra sürmesi çok kolay, basit. Tabi profesyonel olduktan sonra, siz nasıl yürüyerek rahat edebiliyorsanız ben de bununla giderken hiçbir zorluk yaşamıyorum” diye konuştu.