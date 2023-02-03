Denizli’de ailelerinin kısıtlı imkanları nedeniyle tek kişilik sandalyeyle yaşamlarını sürdüren engelli kardeşler, kendilerine hediye edilen çift kişilik sandalye ile sevindi.

Denizli’de ailelerinin kısıtlı imkanları nedeniyle tek kişilik sandalyeyle yaşamlarını sürdüren engelli kardeşler, kendilerine hediye edilen çift kişilik sandalye ile sevindi.

Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, doğuştan yürüme engeli bulunan 9 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz ile kardeşi 11 yaşındaki Sultan Yılmaz’a çift kişilik tekerlekli sandalye hediye etti. Dernek binasında düzenlenen sade törene Abdurrahman ve Sultan’ın anne ve babası Veysel ve Birgül Yılmaz da katıldı.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, “Umut Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak derneğimizde bu güzel çocuklarımızla buluştuk. Çocuklarımız spastik engelli olup, özel bir merkezde tedavi oluyorlar. Onlarla orada tanıştık. Abdurrahman ve Sultan kardeşlerin daha rahat tekerlekli sandalyede oturabilmeleri için hayırseverlerimizin desteğiyle daha rahat oturabilecekleri tekerlekli sandalyeyi hediye ettik” dedi.

“Taşıması zor oluyordu”

Hediye edilen sandalyenin kendilerine büyük kolaylıklar sağlayacağını söyleyen anne Birgül Yılmaz ise ”Umut Çocukları Derneği Başkanı Nesrin hanımla tanıştık çok mutlu oldum. Bu tekerlekli sandalyeyi bizlere hediye etti. Bu sandalyeyi alan ve bizlere bağışlayan kişilere çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız yürüyemiyor. Taşınmaları zor idi. Çok iyi oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.