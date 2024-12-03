Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji (TEK), dünya ikinciliği ödülü kazandı ve Endonezya’da düzenlenecek Bilim Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti. İzmir’de Türkiye’yi temsil eden proje yarışmasında finale kalan 10 ülke arasında dünya ikinciliği ödülünü ülkemize kazandıran okul, bilim alanındaki başarısını dünya çapında duyurdu.

Uluslararası Genç Bilim İnsanları Derneği (UGBİD) ve İzmir Özel Denge Okulları iş birliğinde düzenlenen yarışmaya 10 ülke katıldı. Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji, Biyoloji alanındaki projeleri ile dünya finalisti olarak katıldığı yarışmadan; dünya ikincisi olarak geri döndü.

İzmir’de gerçekleşen yarışmanın seremoni yürüyüşünde ülkemizi temsilen Türk bayrağını taşıyan öğrencilerin Tek Koleji öğrencileri olması da dikkatlerden kaçmadı.

Teknoloji ve Kültür Koleji Proje Koordinatörü Mehmet Ali Onaran’ın danışmanlığında, Tek Koleji Fen Lisesi öğrencilerinden Rüzgar Efe Baka ve Sıtkı Özgür Sarı’nın hazırladığı biyoloji projesi, dünya derecesi elde ederek hem ülkemizi, hem de Muğla ilimizi başarıyla temsil etti.