Muğla Teknoloji ve Kültür İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Deniz Demirtaş, ‘Uluslararası Caribou İngilizce Matematik Yarışması’nda 9 bin 890 kişi arasından dünya birincisi oldu.

Teknoloji ve Kültür İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Deniz Demirtaş, dünya genelinde düzenlenen ‘Uluslararası Caribou İngilizce Matematik Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı. 9 bin 890 katılımcı arasından dünya birincisi olan Deniz Demirtaş, adını yine zirveye yazdırdı.

TEK Koleji Kurucu Şirketi, MUYABİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizlere bu uluslararası gururu yaşatan öğrencimizi ve emek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.