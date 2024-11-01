Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan okul bandosu, bilinen her resmî etkinlikte görev alarak büyük takdir topluyor.

Bando, Müzik Öğretmeni Tuğçe Kocabıyık, Beden Eğitimi Öğretmeni Nazan İnan ve Behçet Çimen tarafından hazırlanıp yönetiliyor. Muğla Valiliği programlarının vazgeçilmez unsuru haline gelen Tek Koleji Okul Bandosu, 29 Ekim’de Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen resmî valilik töreninde bu yıl yine çaldı. Protokol ve yüzlerce vatandaşın beğenisini kazanan bando, performanslarıyla göz doldurdu.

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan Tek Koleji Okul Bandosu, eski milli bayram kutlamalarını hatırlatarak, dinleyenlerde özlem ve gurur uyandırıyor.