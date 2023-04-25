Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ege’de tek olma özelliği taşıyan Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali düzenliyor. 1 Mayıs’a dek sürecek birbirinden güzel oyunlar tiyatro severleri bekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi birbirinden güzel kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 30. yıl etkinliklerinde Ege’de tek olma özelliği taşıyan “Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali” düzenliyor. Ödüllü oyunların sahneleneceği, Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali 1 Mayıs 2023’e dek Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Festivalinde birbirinden özel 7 tiyatro oyunu ilk kez Denizlililerle buluşacak. Performans tiyatrosu, komedi, dram, yetişkin kuklası ve uyarlama türlerinde oyunların yer aldığı festivalin galası “Pireli Varyete” oyunu ile yapıldı. Finali ise 1 Mayıs Pazartesi günü “Palto” oyunu ile gerçekleştirilecek.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında kültür ve sanat etkinliklerine de aralıksız devam ettiklerini söyledi. Türkiye’nin en köklü şehir tiyatrolarından birine sahip olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 30. yılını kutladıklarını belirten Başkan Zolan, “Bu çerçevede yıl boyu birçok tiyatro oyununu hemşehrilerimizle buluşturacağız” dedi.

Tiyatro alanında yeni bir festivale daha imza attıklarını anlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Kendi türünde Ege’de tek olan Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivali ile kentimizin sanat hayatına önemli bir canlılık daha kazandıracağız. Birbirinden güzel eserler sahnelenecek. Ayrıca bu yıl ülkemizin en eski festivallerinden olan Uluslararası Tiyatro Festivalimizin 35’ncisini düzenleyeceğiz. Etkinliklerimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum.”

Denizli Tek Kişilik Tiyatro Oyunları Festivalinde saat 20.30’da sahnelenecek oyunlar ve tarihleri ise şöyle:

25 Nisan Öfkenin Yakın Geçmişi (Bihter Gülgeç Saka); 26 Nisan Bir Evlilik Müzikali (Öner Ateş); 27 Nisan Portakallı Kek (Yağmur Peşkircioğlu); 29 Nisan Ağladım (Selena Demirli Doğan); 30 Nisan Delibo (Mehmet Şerif Tozlu); 1 Mayıs Palto (Şükrü Veysel Alankaya).

Oyunların biletleri Çatalçeşme Oda Tiyatrosu ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilecek.