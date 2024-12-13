İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde, karın bölgesindeki şişlik şikayetiyle başvuran hastaya uygulanan başarılı operasyonla hem göbek fıtığı hem de epigastrik herni (göbeğin üzerindeki fıtık) tek bir kesiden tedavi edildi.

İEÜ Medical Point Hastanesi’ne karın bölgesinde şişlik ve ağrı şikayetiyle başvuran Selçuk Taşdöşemeci, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Aylardır karnının üst kısmındaki küçük şişlikle yaşadığını söyleyen Selçuk Taşdöşemeci, “Aylardır karnımın üst kısmında beliren küçük bir şişlik dikkatimi çekti. İlk bakışta göbek fıtığı olabileceğini düşündüm. Üzerine bastırdığımda şişlik içeri giriyordu. Bu durumun geçici bir çözüm olduğunu biliyordum. Yaptığım araştırmalar, ameliyat dışında kalıcı bir tedavi olmadığını gösterince İEÜ Medical Point Hastanesi’ne başvurdum.” dedi.

İEÜ Medical Point Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Toyly Meredov’un genç yaşına rağmen bilgisi, tecrübesiyle kendisine pozitif enerji verdiğini söyleyen Selçuk Taşdöşemeci “Toyly Bey’e muayene oldum. Durumunu izah ettim kendisine. O da ben gayet açıklayıcı bir şekilde ne yapılması gerektiğini anlattı. Toyly Hoca’dan insani olarak pozitif enerji aldım. Genç olmasına rağmen konuşmaları ve o bilinçli anlatımıyla bana bir güven verdi ve bu sayede ameliyat olmaya karar verdim.” ifadelerini kullandı.

"Ameliyat sonrası ağrı hissetmedim"

Ameliyat sürecinin beklediğinden çok daha rahat geçtiğini dile getiren Selçuk Taşdöşemeci, “Ameliyat sonrası neredeyse hiç ağrı hissetmedim. Geceyi de ağrısız bir şekilde geçirdim. Doktorumun önerileri doğrultusunda düzenli yürüyüşlerime başladım. Hatta ameliyat sonrası ağrımın olmaması beni şaşırttı ve doktoruma bu durumu sordum. İnsanların ameliyattan çekinmesi normal, ancak bu tür durumlarda başka bir çözüm olmadığını da bilmeleri gerekiyor.” dedi.

Yapılan muayenede hastada hem göbek fıtığı hem de epigastrik herni tespit ettiklerini söyleyen Toyly Meredov, "Hastamız duyduğu güvenle ameliyatı kabul etti. Ameliyat süreci çok güzel geçti. İki tane fıtığımız vardı. Bu iki fıtığı tek bir kesiden ameliyat ettik. Hastamız sağlığına kavuştu." dedi.