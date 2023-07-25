Manisa’nın Kula ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında eve bitişik halde bulunan dam içerisindeki 5 adet küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Akgün Mahallesi 79 Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamet sahibi Halil Tenbel, evde uyuduğu sırada çatı kısmından alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan kendi imkanları ile yangına müdahaleye başlarken bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Vatandaşların da seferber olduğu söndürme çalışmaları kısa sürede sonuç vererek yangın diğer ikametlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, küle dönen eve bitişik olan ve içerisinde ev sahibi Halil Tenbel’e ait olduğu öğrenilen 5 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, ekipler yangının çıkış kaynağını arıyor.