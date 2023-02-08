Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Arabacıalanı Mahallesi Çetin Sokak’ta yabancı uyruklu A.N ve ailesinin yaşadığı tek katlı sobalı evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Ev tahliye edilirken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya için kuvvetli kar uyarısı

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