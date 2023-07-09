Çankırı’da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı il merkezi İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.