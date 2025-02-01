Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kılıç Mahallesi’nde tek katlı bir evde meydana geldi. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.