Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Saka köyü Çengelli Mahallesinde tek katlı müstakil binada çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Saka köyü Çengelli Mahallesinde tek katlı müstakil binada çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Saka köyü Çengelli Mahallesinde Ali Rıza G. ait tek katlı müstakil binada yangın çıktı. Alevlerin yükselmesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.