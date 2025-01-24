Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’na (KO-MEK) gelerek işaret dili öğrenmeye ve kendini geliştirmeye karar veren emekli Albay Gökalp Atılmış, 142 farklı işaret dilinin tek standartta birleştirilmesi için çalışma başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından işaret dili kurslarında işaret dili öğrenmeye ve kendini geliştirmeye karar veren emekli Albay Gökalp Atılmış, işaret dilindeki farklılıkları ortadan kaldırmak ve işaret dilini evrensel bir dil haline getirmek için çalışmaya başladı. Kendisi de bir yazılımcı olan ve Değirmendere KO-MEK Kurs Merkezi işaret dili branşında eğitim alan Gökalp Atılmış, "İşaret dili, işitme ya da konuşma kabiliyeti kısıtlı olan kişilerin diğer kişilerle iletişim kurabilmesini sağlayan, görsel ve beden diliyle desteklenen sistemdir. Bu dil engelli bireylerin topluma daha iyi adapte olmalarını ve sosyal hayatta kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar. İşaret dilinde de konuşma dilindeki gibi kelimelerin okunuşu ya da hareket biçimleri farklılık gösteriyor. Amacımız dünyanın her neresinde olursa olsun işaret dili ile konuşan herkesin farklılık göstermeden aynı anlamı anlamalarını sağlamak" dedi.

Standart bir dil hedefleniyor

Son dönemde yapılan araştırmalara göre, dünya çapında 142 farklı işaret dili bulunduğunu ifade eden Atılmış, "Bu kadar farklılığın olması dünyanın farklı noktalarında yaşayan işitme engelli bireylerin birbiri arasında iletişim kurmasını zorlaştırmaktadır. KO-MEK’te aldığım eğitimlerden sonra bu duruma kayıtsız kalmak istemedim ve yazılım konusunda neler yapabilirim diye düşündüm. İşaret dili ile yeni bir yazılım geliştirerek dünyanın her yerinde geçerli olacak standart bir dil oluşturmaya karar verdim" şeklinde konuştu.

Üniversiteler ile desteklenecek

Atılmış sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii bu yazılımları tek başına yapmak imkansız. İşaret dilini görsel olarak tamamlamak gerekiyor. İşaretlerin birçoğu birbirine çok benziyor ve yakın hareketler. Bu yüzden veri tabanımızı geliştirerek işe başlamalıyız. Ayrıca bu tür projeler birer sosyal sorumluluk projesi kapsamanda gerçekleştiriliyor. Üniversiteler, yurt dışı eğitimler sizleri destekliyor. Bizler bu kapsamda bir kulüp kurarak o kulüp çerçevesinde bunları şekillendirip üniversitelerimize proje olarak verip ulusal bir yazılım geliştirmeliyiz"

Hedef, uluslararası standart

Hedeflerinin uluslararası işaret dilinde standart dil sağlamak olduğunu vurgulayan Atılmış, "Amacımız dünyanın her neresinde olursa olsun işaret dili ile konuşan herkes farklılık göstermeden aynı anlamı çıkarmalarını sağlamak. Konuşma dilinde farklılıklar olduğu gibi bu tür dil farklılıkları işaret dilinde de var. Bizim amacımınız bunu standarda oturtarak, işaret dili ile alakalı yeni bir yazılım üreterek, geliştirerek ve uluslararası standartlara oturtarak dünya dili haline getirtmek" diye konuştu.