Kahramanmaraş’ta yaşayan Fatma ninenin tek hayali ölmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek.

Kahramanmaraş’ta yaşayan Fatma ninenin tek hayali ölmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görebilmek.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Fatma Orhan, “O benim babam” dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez olsun görmek istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan’a hayran olduğunu ve onu görmeyi ailesine vasiyet ettiğini söyleyen Orhan, televizyon ekranlarında Erdoğan’ı görünce dünyalar kendisinin oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın televizyon ekranlarına çıktığında pür dikkat onu dinleyen Orhan, bir yandan Erdoğan’ın sözlerini dinlerken bir yandan da ona dualar ediyor.

Hayattaki tek isteğinin ölmeden Erdoğan’ı canlı canlı görebilmek olduğunu söyleyen Orhan, “Onu göreyim öyle öleyim. Benim babam o. Televizyonda onu görünce dünyalar benim oluyor. Allah onu bizim üstümüzden eksik etmesin. Allah onun yokluğunu vermesin” dedi.

İsteğinin en kısa zamanda gerçekleşmesi ümidi ile yaşadığını dile getiren Orhan, “Ben kendini görmek istiyorum yeter ki sesini duyayım. Namazlarda her zaman dua ederim ben. Recep Tayyip Erdoğan’a çok selam iletiyorum ve yakın zamanda onu görmek istiyorum” diye konuştu.