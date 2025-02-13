Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, 14 Şubat’ta gösterişli kutlamaların değil, ilişkinin derinliği ve samimiyetinin önemli olduğunu söyledi.

Sevgililer gününün romantizmi kutlamak için güzel bir fırsat olabilir ancak asıl olan, sevgi ve bağlılığı yılın her gününe yayabilmek. Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek,14 Şubat’ta gösterişli kutlamaların değil, ilişkinin derinliği ve samimiyetinin önemli olduğunu söyleyerek ilişkiyi güçlendirecek önerilerde bulundu.

Beklentiler baskı oluşturuyor

Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, yapılan psikolojik araştırmaların sevgililer gününün çiftler üzerindeki beklenti baskısını artırabileceğini gösterdiğini ifade ederek, "Sosyal medya, filmler ve reklamlar, mükemmel bir gün geçirme algısını olabildiğince körüklüyor. Bu da çiftler arasında bazen "özel bir şey yapmalıyız" stresi oluşturuyor. Oysa ilişkinin sağlıklı olması, tek bir güne sığdırılan büyük jestlerden çok, uzun vadeli bir uyum ve anlayışla mümkün oluyor. Sevgililer gününün psikolojik olarak en büyük tuzaklarından biri de ilişkileri dışarıdan değerlendirerek mutluluğu göz ardı etmek. Partnerinizin size nasıl bir hediye aldığı ya da nereye götürdüğünü sorgulamak yerine, ilişkinizin genel dinamiklerine odaklanmanız çok daha anlamlı olacaktır" dedi.

14 Şubat’ta sadece büyük, pahalı hediyeler ya da gösterişli akşam yemekleriyle anlam kazanmadığını kaydeden Karaçiçek, "Aslında, gerçek mutluluğun temelinde sevgi, saygı, güven ve karşılıklı anlayış yatar. Bir ilişkinin uzun vadede sağlıklı olmasını sağlayan en önemli faktör ise karşılıklı iletişimdir. Küçük ama anlamlı dokunuşlar; samimi bir mesaj, içten bir sohbet veya birlikte geçirilen kaliteli zaman, romantik bağları güçlendiren önemli etkenler arasında yer alır. Sevgililer günü genellikle romantik ilişkilerle anılsa da aslında sevginin her türlüsünü kutlamak için harika bir fırsattır. Bekar ya da yalnız olmak, bu özel günde mutsuz hissetmek anlamına gelmemelidir. Unutmayın, sevgi sadece romantik ilişkilerle sınırlı değildir. Aileniz, dostlarınız ve en önemlisi kendinizle kurduğunuz bağ da kutlanmaya değerdir" diye konuştu.

"Sevgililer gününü anlamlı kılmak istiyorsanız birbirinizle kaliteli vakit geçirmeye odaklanın" diyen Psikolog Karaçiçek, şu önerilerde bulundu:

1. Sade ama samimi bir akşam geçirin

Evde romantik bir akşam yemeği hazırlamak, mum ışığında yemek yemek ya da birlikte film izlemek, pahalı bir restorana gitmekten çok daha anlamlı olabilir.

2. Birbirinize küçük mektuplar yazın

Duyguları ifade etmenin en güzel yollarından biri, el yazısıyla yazılmış içten bir mektuptur. Birbirinize olan hislerinizi ve geleceğe dair umutlarınızı bu şekilde paylaşabilirsiniz.

3. Birlikte hatıralar oluşturun

Birlikte fotoğraf albümü hazırlamak, eski hatıralarınızı konuşarak gülmek veya bir günlüğe gelecek hayallerinizi yazmak gibi aktiviteler romantik ve anlamlı olabilir.

4. Anlamlı bir sohbet başlatın

Günlük konuşmaların ötesine geçerek, ilişkiniz hakkında daha derin sohbetler yapabilirsiniz. "Birlikte en unutulmaz hatıralarımız neydi?" veya "Beni en çok ne mutlu eder?" gibi sorularla ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz.

5. Telefonları bir kenara bırakın

Günümüzün en büyük sorunlarından biri, birlikte vakit geçirirken bile telefonlarla ilgilenmek. Gerçek anlamda kaliteli zaman geçirmek için teknolojiden uzak durarak birbirinize odaklanın.