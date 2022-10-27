Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir ahırda çıkan yangında tek geçim kaynağı olan ineklerini kaybeden aileye, kaymakamlık tarafından inek satın alınarak teslim edildi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir ahırda çıkan yangında tek geçim kaynağı olan ineklerini kaybeden aileye, kaymakamlık tarafından inek satın alınarak teslim edildi.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Dereköy köyünde Hasan Çelik’e ait ahırda, 10 gün önce henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmış, yangında Çelik ailesinin tek geçim kaynağı olan inek telef olmuştu. Yangın nedeniyle aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, ailenin taleplerini dinlemişti. Ziyaret sonrası, tek geçim kaynaklarını kaybeden aileye, Pülümür Kaymakamlığı tarafından inek satın alınarak teslim edilirken, Hasan Çelik ve eşi duyarlılıklarından ötürü Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal’a teşekkür etti.