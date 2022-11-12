Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, tek eğitimci olarak Türkiye’deki evrensel 50 iş adamı listesine girdi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, tek eğitimci olarak Türkiye’deki evrensel 50 iş adamı listesine girdi.

Business Life dergisinde liderlik başlığındaki özel araştırma çerçevesinde evrensel iş adamları mercek altına alındı. Güvenilirlik, saygınlık, sorumluluk, hakkaniyet, özen ve yurttaşlık gibi değerlerin kriter olarak tutulduğu araştırmanın jüri üyeliklerini, Hande Yaşargil, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Zeliha Saraç, Sami Altınkaya, Seyfettin Bayram, Şerif Kaynar, Dr. Bahadır Kaleağası ve Cem Seymen yaptı. Tüm sektörlerde iş yaşamının giderek evrenselleştiği, evrensel dönüşüm ve gelişime dahil olunması gerekliliğinin ön planda tutulması görüşünün ağırlık kazandığı araştırmanın sonunda Türkiye’deki evrensel 50 iş adamı açıklandı. Birçok ünlü iş adamının da bulunduğu listeye eğitimci Enver Yücel girmeyi başardı.

“Türkiye’nin eğitim markasıyız”

55 yıllık Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan, önümüzdeki sene 25’nci kuruluş yıldönümünü kutlayacak Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Enver Yücel, tek eğitimci olarak evrensel 50 iş adamı listesinde yer aldı. Türk eğitim sektörünün duayeni olarak açıklanan ve BAU Global Başkanlığını da üstlenen Enver Yücel, “Ülkemizde yıllardır sadece eğitim sektöründe hizmette bulunuyor, evrensel anlamda da güzel işler yapıyoruz. Hem ülkemizde hem dünyada hangi milletten olursa olsun dokunmadık öğrenci ile basmadık toprak bırakmıyoruz. Artık Türkiye’nin bir eğitim markasıyız. BAU Global olarak ABD, Kıbrıs, Batum, İngiltere, Berlin ve İstanbul’daki altı üniversitemizle sadece ülkemizde değil dünyada da adımızdan söz ettiriyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.