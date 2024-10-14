Aydın’ın Efeler ilçesinde 38 yıldır kitapevi işleten Safi Emir, kendisine açılan ceza davasını görünce şok olduğunu söyledi. Bütün kurumlarda bulunan Atatürk posterlerinin altında ve yüzlerce çeşit ürün üzerinde kullanılan Atatürk imzası Aydın’da bir kitapevi işletmecisinin başını derde soktu.

Aydın’da Vuslat Kitapevi işletmecisi ve emekli edebiyat öğretmeni Safi Emir, kendisine açılan dava ile neye uğradığını şaşırdı.

Farklı firmalardan almış olduğu kırtasiye malzemelerini Efeler’deki iş yerinde ve e-ticaret üzerinden satışa çıkaran Emir, hakkında suç duyurusu yapıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Atatürk resmi altındaki imzanın kime ait olduğunu araştırmaya koyulan Emir, yaptığı araştırmalar sonucu bu imzanın hikayesini öğrendi.

Tarsuslu kaligrafi ustası Ethem Çalışkan tarafından bir Atatürk resmi çizildiğini ve altı boş kalınca bir imza atıp alanı doldurduğu ortaya çıktı. Günümüzde bütün kurumlardaki Atatürk posterinin altında yer alan ve yüzlerce çeşit üründe kullanılan Atatürk imzasının Ethem Çalışkan’a ait olduğu gerekçesiyle, avukatları bu imza üzerinde bulunan ürünleri satan Aydın’daki işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunup arabulucuya gitti. Her iki tarafın avukatları arabulucuda bir araya geldi. 45 bin liradan başlayan pazarlık 17 bin liraya kadar indi. Kitapevi sahibi Emir, hiçbir şekilde anlaşmayacağını söyledi.

"İlk duyduğumda şok oldum"

Başından geçen olayları anlatan Emir, “25 yıllık öğretmenlik ve 38 yıllık ticaret hayatımda Atatürk sevgisini ön planda tutup genç kuşaklara bu sevgiyi kazandırmak için çaba sarf eden bir kişiyim. Başıma gelen olayı ilk duyduğumda şok oldum. Türkiye genelindeki tüm devlet kurumlarına gittiğinizde idari amirlerin, müdürlerin odasındaki makam koltuğunun arkasında bir pano vardır. Atatürk’ün resmi ve hepimizin bildiği imzası var. Bunun yanı sıra binlerce kırtasiye malzemesi, tekstil ürünü, çantalarda, oyuncak sektöründe, hediyelik eşya sektöründe biz Atatürk resmini ve imzasını görmekteyiz. Hepimizin belleğinde yer edinen bu imza, Türkiye’nin her yerinde vatandaşlara sorsak bu imzanın Atatürk’e ait olduğunu söyleyecektir” dedi.

45 bin lira talep ettiler

“Bize bir ceza davası açıldığını duyduk” diyen Emir, “Söz konusu imza Atatürk’ün ölümünden 30 yıl sonra bugün 96 yaşında olan Tarsuslu kaligrafi ustası Ethem Çalışkan tarafından yapılmış. Hikayesi de şöyle, bir Atatürk portresi yapıyor. Atatürk portresinin altı boş kalıyor diye hadi bir imza atayım diyor. Hepimizin belleğinde yer edinen bu imzayı atıyor. Bu imzayı birçok sektör kullanmaya başladı. Biz de almış olduğumuz Atatürk imzalı binlerce ürün sattık. Böyle bir ceza davası ile karşı karşıya kalmamızın sebebi izinsiz olarak bu imzayı kullanıyor olmamızmış. Duyunca şok oldum. Bu imza kimindir diye merak ettim ve araştırdım. Biraz önce anlattığım öyküyle karşılaştım. Ethem Çalışkan’ın avukatları, bu imzanın birer ticari amaç için kullanıldığından yola çıkarak bize dava açmışlar. 45 bin lira gibi bir para istiyorlar. Konu arabulucuya intikal etti. Yapılan pazarlık sonucu 20 bin ile 17 bin bandına iniyorlar. Parasal boyutu hiç önemli değil bizi üzen taraf Atatürk sevgisinin paraya dahil etmesi” diye konuştu.

"Vurgun peşindeler"

“Bu imza ile Türkiye genelinde bir vurgun peşinde olduklarını düşünüyorum” diyen Emir, “Şimdi baktığınızda 10 binlerce ürün ve bu ürünleri üreten firmalar var. Ben bu ürünlerin rafımda 50 tanesini neticede sattım. Bu ürünü üreten firma belli. Onların üzerine gidilmeyip bizim gibi üç beş esnafın üzerine gitmeleri ayrı bir facia. Tek dertleri bu imza üzerinden yüklü bir para kaldırmak olduğuna anladım. Atatürk’ü bir istismar malzemesi olarak kullanmaları en büyük acımız, en büyük sızımız” dedi.