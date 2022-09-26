Manisa’nın Turgutlu ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde İzmir-Ankara karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Fatmanur İtik, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Ailenin tek çocuğu olan Fatmanur İtik’in cenazesinde anne ve babası ayakta durmakta zorluk çekti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde pazar günü öğle saatlerinde İzmir-Ankara karayolunda bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Fatmanur İtik, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Ailenin tek çocuğu olan Fatmanur İtik’in cenazesinde anne ve babası ayakta durmakta zorluk çekti.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde pazar günü meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Fatmanur İtik, İzmir - Ankara karayolunda yolun karşısına geçmek isterken Cafer A. idaresinde 35 AFM 77 plakalı otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Alim ve Ayşe İtik çiftinin tek çocukları olduğu öğrenilen Fatmanur İtik’in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Anne Ayşe İtik ve baba Alim İtik cenaze boyunca ayakta durmakta zorlanırken yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Kuzeni ile birlikte ilçede bulunan bir AVM’den döndüğü bildirilen Fatmanur’un aynı zamanda önümüzdeki yıl gireceği LGS’ye hazırlandığı öğrenildi.

Bugün Turgutlu Selvili Mescit Caminde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Turgutlu protokolü, Fatmanur’un okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Fatmanur İtik kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığında toprağa verildi.