Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Mustafa Aydoğmuş tek başına çalışarak bin 500 adet fidan üretip satıyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Aydoğmuş, 2007 yılından bu güne her yıl binlerce fidan üretiyor.

Aydoğmuş, işlerini tek başına yapıp fidanlarını tek başına üretiyor. 70 dönüm arazi üzerinde bin 500 den fazla fidana gözü gibi bakıyor. 20 den fazla fidan çeşidiyle hizmet veriyor. Yılda bir tonun üzerinde Yusufeli üzümü yetiştiriyor. Bunun yanı sıra fasulye ve çeşitli sebze, meyve yetiştiriciliği de yapıyor. Mustafa Aydoğmuş sigarayı bu iş sayesinde bıraktığını ifade ediyor. Bu işi öğretecek genç bulamadığı için işlerini tek başına sürdürüp tek başına kazanıyor.

Aydoğmuş, emekli olana kadar evi ve arabasının olmadığını, bu işi yaptıktan sonra ev ve arabasını aldığını ve ekonomik durumunun iyi olduğunu ifade etti.