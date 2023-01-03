Samsun’da ilçelerden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere tek araçla ulaşım imkanı sağlayan “İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi” yolcuyu da minibüs esnafını da memnun etti.

Samsun’da ilçelerden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere tek araçla ulaşım imkanı sağlayan “İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi” yolcuyu da minibüs esnafını da memnun etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği soruna "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile neşter vurdu. Bu projenin açılmasıyla artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşabiliyor. Yolcular da minibüs esnafı da İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin hizmete girmesini memnuniyetle karşıladı.

“Yolcular için de bizim için de çok güzel oldu”

Yıllardır yaşadıkları mağduriyetin giderildiğini ifade eden şoför Salih Erken, “Çok mutluyuz. Yolcular için de bizim için de çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Zamanla sistem daha da oturacak” dedi.

“Şehir merkezine gelmek bizim için eziyetti”

Bafra’da yaşayan yolculardan Emine Çelebi, “Şehir merkezine gelmek bizim için eziyetti. Ama burası bu sorunumuzu çözdü. Ben çok beğendim. Tek araçla çok rahat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Önceden 3 araç değiştiriyordum”

Sevda Karaduman, “Çok güzel bir proje. Yolculuk çileydi ama artık çok daha kolay ve rahat oldu. Havza’dan geliyorum. Önceden 3 araç değiştiriyordum. Ama şimdi tek araçla geliyorum. Büyük ihtiyaçtı” diye konuştu.

“İnsana hizmet bu”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Vatandaşlarımızın ulaşım çilesini sonlandıran bu hizmetin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyorum. İnsana hizmet bu. 1 milyon 400 bin insanımız hizmet alanımız içindeki hedefimiz. Derdimiz mutlu ve huzurlu insanların güvenlik içinde birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe umutla bakarak yaşayacak olduğu Samsun’u inşa etmek. İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi bu şehrin güzel insanlarına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.