TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), Antalya’da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda gerçekleştirilen ödül töreninde "Hava Araçları Motorları ve Parçaları Ürün Grubu İhracat Birincisi" oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği iş birliğinde Antalya’da Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı düzenlendi. Konferansta ayrıca sektörel ihracat şampiyonları ödüllendirildi. Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, düzenlenen ödül töreninde Hava Araçları Motorları ve Parçaları Ürün Grubu İhracat Birincisi oldu. TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, ödülü Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Avşar’ın elinden aldı.

TEI, motor programlarının dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor

Küresel havacılığa sunduğu yüksek katma değerli üretim kabiliyeti ve havacılık motorlarına sağladığı bakım hizmetleri ile ihracattaki başarısını sürdüren TEI, dünya çapında birçok önemli projeye kritik destekler sunmaya devam ediyor. TEI, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil sivil havacılık motorları LEAP, GEnx, GE9X gibi motor programlarının dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. TEI aynı zamanda havacılık motorlarında sürdürülebilirliği odağına alan geleceğin sivil havacılık motoru CFM RISE için de en önemli tedarikçilerden biri. İmalat ve bakım-onarım revizyon faaliyetlerinin yanında özellikle son 10 yılda Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde tasarladığı ve ürettiği havacılık motorlarıyla TEI, Türkiye’nin millî havacılık platformlarını millî motorlarıyla göklerle buluşturuyor.