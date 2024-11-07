Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği geniş kapsamlı programlarına devam ediyor.

Daha önce Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri seçilen TEI, çalışanları için geliştirdiği uygulamalar ve devreye aldığı yeni projeleriyle Happy Place to Work’ten farklı alanlarda 4 sertifika daha kazandı. Çalışanlarının kariyer gelişimlerini destekleyen uygulamaları, refahlarını geliştirme amacıyla devreye aldığı esenlik projeleri ve sunduğu çalışma ortamıyla TEI “Harika Çalışma Alanı” kategorisinde sertifikaya layık görüldü. Çalışanlarının kariyer hedefleri doğrultusunda farklı eğitim ve gelişim programları düzenleyerek, kişiselleştirilmiş programlar kurgulayan TEI, bu çalışmalarıyla da “Profesyonel Gelişim” alanında sertifika kazanmaya layık görüldü. Ayrıca, genç profesyonelleri iş hayatına kazandırma kapsamında “Kariyerini Uçur, Gücün Kaynağında Kariyer” gibi her dönem binlerce başvuru alan ödüllü birçok farklı yetenek kazanımı programıyla, TEI “Gelişim Odaklı Staj Programı” alanında sertifika kazandı.

Çalışanlarının iş-yaşam dengesini koruyarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçlayan TEI, esenlik projeleriyle çalışanlarının fiziksel ve zihinsel sağlığına büyük önem veriyor. Bu doğrultuda psikolojik destek hizmetleri, beslenme ve diyet danışmanlığı, düzenli fitness ve organize ettiği spor aktiviteleri ile “Sağlık ve İyi Olma Uygulamaları” alanında sertifikaya layık görüldü. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit; tüm bu program ve uygulamaları çalışanlarının gelişimleri için gerçekleştirdiklerini ifade ederek, çalışanlarının potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.