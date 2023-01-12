Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı’ çerçevesinde gerekli şartları taşıyan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’YE (TEİ) Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı’ çerçevesinde gerekli şartları taşıyan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’YE (TEİ) Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Belgesi verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, TEİ Toplantı Salonunda düzenlenen törenle Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi’ni, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, takdim etti. Törene, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Torlak, Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Fulya Kurnaz, diyetisyen Özlem Elmaskaya ve diyetisyen Aylin Sayan Ataş katıldı.

Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Bilge, “Bakanlığımızca sağlığın geliştirilmesine katkı sunmak isteyen iş yerlerine yol göstermek amacıyla ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Rehberi’ hazırlanmıştır. Bu çerçevede Müdürlüğümüze başvuruda bulunan TEİ (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş), Bakanlığımızca belirlenen kriterleri yerine getirerek, yapılan değerlendirme sonucunda Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri unvanı almaya hak kazandı” diye konuştu.

“Kriterlere uygun iş yerleri sertifikalandırılmaktadır”

İnsan yaşamının gün geçtikçe daha hareketsiz bir hal almaya başladığını belirten Doktor Bilge;

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de modern çağın getirisi olarak insanlar artık daha standart bir hayat sürmeye başlamıştır. İş gücüne katılımın artması, mesai saatlerinin uzunluğu, ulaşım araçlarının yoğun kullanımı gibi nedenlerle insanların yaşamı gittikçe daha hareketsiz bir hal almaktadır. Bununla birlikte kalp ve damar hastalıkları en büyük ölüm ve sakatlık nedeni olmaya devam etmekte, hipertansiyon, obezite gün geçtikçe daha büyük halk sağlığı sorunu olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sağlıklı beslenme ve egzersiz durumunun sağlıklı yaşam tarzının iş yerinde teşvik edilmesini desteklerken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 60. Dünya Sağlık Asamblesinde ‘Herkes İçin İş Sağlığı’ yaklaşımını ilan etmektedir. Bu doğrultuda T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı yürütülmekte ve belirlenen kriterlere uygun iş yerleri sertifikalandırılmaktadır.”

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ise konuşmasında, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin hayatı önemli ölçüde değiştirdiğini ve fiziksel hareket kabiliyetimizi kısıtladığını belirterek, “Pandemi, sağlıklı beslenme ve egzersiz yaparak basit tedbirlerle önleyebileceğimiz hastalıklar konusundaki farkındalığımızın artmasına da vesile oldu. Bu projede önümüzdeki dönemde de çalışanlarımıza yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından sağlıklı bir iş yeri için temel unsurları yansıtan; iş yeri politikası, kurumsal yapı, fiziksel çevre, yaşam tarzı ve kişisel sağlık becerileri, sağlık hizmetleri sunumu ve çevre üzerine etki düşünülerek tasarlanmış olan Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Programına TEİ olarak yaptığımız başvuru çerçevesinde TEİ bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzman ekibi tarafından değerlendirilerek TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’ye ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesini’ almaya hak kazandı” diye konuştu.

Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür etti.